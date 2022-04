Netflix verliert Abonnenten und will gegen Account-Sharing vorgehen

Vergangene Woche feierte die neue Netflix-Serie "Anatomy of a Scandal" mit Naomi Scott, Sienna Miller, Michelle Dockery und Rupert Friend (v.l) ihre Premiere in London. Dem Streamingdienst laufen derzeit die Kunden weg.

Los Gatos – Der US-Streaming-Marktführer Netflix hat erstmals seit mehr als zehn Jahren ein Quartal mit Kundenschwund verkraften müssen. In den drei Monaten bis Ende März gingen unterm Strich rund 200.000 Bezahlabos verloren, wie Netflix am Dienstag (Ortszeit) nach US-Börsenschluss mitteilte. Insgesamt sank die weltweite Nutzerzahl zum Quartalsende auf 221,6 Millionen. Netflix will nun angesichts der Zahlen härter bei Nutzern durchgreifen, die ihre Zugangsdaten teilen.