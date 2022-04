Heuer zu Ostern deutlich mehr Unfälle auf Tirols Straßen

Auch heuer setzte die Tiroler Polizei am Osterwochenende wieder zahlreiche Kontrollschwerpunkte.

Innsbruck – Kaum Reisebeschränkungen und ein Ende der meisten Corona-Maßnahmen vor Ostern haben dafür gesorgt, dass das Verkehrsaufkommen auf Tirols Straßen zu Ostern im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen hat. Das hat sich auch entsprechend auf die Unfallstatistik ausgewirkt, wie die Bilanz zum Osterverkehr 2022 der Tiroler Polizei zeigt. Demnach haben sich zwischen Karfreitag und Ostermontag in Tirol 31 Unfälle ereignet, bei denen 42 Menschen verletzt wurden. Bei den von der Polizei zu bearbeitenden Unfallereignissen waren einmal mehr die nicht angepasste Geschwindigkeit, Unachtsamkeit, Vorrangverletzungen und Auffahren die Hauptunfallursachen. Der Vergleich zum Vorjahr: 2021 wurden 23 Personen bei 18 Unfällen verletzt.

Dass die aktuellen Unfallzahlen dennoch unter jenen des Vor-Corona-Jahres 2019 liegen (49 Unfälle, 50 Verletzte), führt Günther Salzmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung (LVA) der Tiroler Polizei, vor allem auf die eher unbeständige und kühle Witterung während der Osterfeiertage zurück. Dadurch habe sich der Tagesausflugsverkehr in Grenzen gehalten und auch der sonst zu Ostern übliche Motorrad- und Mopedverkehr sei spärlicher ausgefallen.

Im Reiseverkehr kam es heuer besonders früh, nämlich schon am Donnerstag und Karfreitag, auf der Inntalautobahn (A12) und der Brenner Autobahn (A13) zu ausgedehnten Stauungen. Auf der B189 Zillertalstraße und B179 Fernpassstraße wurden ebenfalls Behinderungen verzeichnet. Am Ostermontag setzte im Laufe des Tages der Rückreiseverkehr ein und führte auf den Hauptverkehrsrouten zu leichten Behinderungen. Die Lkw-Sonderfahrverbote auf der Inntalautobahn am Karfreitag (Richtung Deutschland) und Ostersamstag (Richtung Italien) wurden laut Polizei durchwegs sehr gut befolgt und trugen zu einer Entspannung im Reiseverkehr bei.