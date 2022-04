NEOS wollen Eigentum nur noch ohne Förderung

Innsbruck – Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in Tirol könnten künftig den wirklich Vermögenden vorbehalten bleiben. Zumindest, wenn es nach den NEOS geht. Die pinke Landtags- und Parlamentspartei will nämlich den Eigentumserwerb beim Wohnen von der Wohnbauförderung ausgeschlossen wissen. Das ist eine der zentralen Forderungen des Positionspapiers „Wohnen in Tirol“, welches NEOS-Landesobmann Dominik Oberhofer und der pinke Wohnbausprecher im Nationalrat, Johannes Margreiter, gestern in Innsbruck präsentierten.