Hermann Nitsch: Ein Leben für das Gesamtkunstwerk

Nitsch auf Besuch in Tirol: 2017 stellte der Künstler in der Kunsthalle „arlberg 1800“ aus.

Wien, Innsbruck – 1987 realisierte er seine 20. Malaktion in der Wiener Secession. Das gesamte Konvolut der dramatisch farbigen Werke von Hermann Nitsch konnte über die Jahre hinweg zusammengehalten werden. Anlässlich der anstehenden Biennale in Venedig wird es neu ausgestellt. Am Montagabend wurde die Schau eröffnet. Miterlebt hat Nitsch diesen Festakt nicht mehr. Wie seine Frau Rita Nitsch gestern bestätigte, starb der 83-jährige Künstler am selben Tag im Krankenhaus in Mistelbach. Er gehörte zu den wichtigsten Kunstschaffenden der Gegenwart. Mit seiner orgiastischen Aktionskunst habe er zum „Wandel unseres Kunstbegriffs beigetragen“, resümierte Belvedere-Direktorin Stella Rollig gestern so treffend seinen Einfluss auf die österreichische Kunstgeschichte. Nur eine von vielen Reaktionen, die aus der Politik- und Kunstwelt zum Tod des Künstlers zu hören waren – siehe unten.