Umgebauter Frühstücksraum darf Investoren-Suite bleiben

Galtür – Immer wieder sorgen Investoren-Hotels, bei denen Wohnungen an finanzkräftige Anleger verkauft und dann – im Idealfall – über einen Hotelbetreiber an Touristen vermietet werden, in Tirol für Wirbel. In einem Fall in Galtür lieferten sich Gemeinde und Investoren einen jahrelangen Streit, bei dem die Gemeinde nun auch vor dem Höchstgericht den Kürzeren zog.