Budget: Krieg und Corona lassen Defizit und Schuldenquote steigen

Mittel- und langfristiges Ziel bleibe aber, einen nachhaltigen Budgetpfad einzuschlagen, betonte Brunner in einem Hintergrundgespräch vor Journalisten. Das Ziel, die Schuldenquote in Richtung 70 Prozent runterzubringen, bleibe aufrecht. Sofern "nichts Zusätzliches" passiert, rechnet er im Jahr 2026 mit einem ausgeglichenem Budget – sowie damit, die Schuldenquote in die angepeilte Richtung zu bringen. Durch Corona und den Krieg gebe es nun eben eine Verzögerung von circa zwei Jahren.