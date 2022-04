71 Seilschaften begeisterten die Zuschauer im Zillertal

Seit rund 60 Jahren wird in Hochfügen das Skirennen mit drei per Seil verbundenen Startern durchgeführt. 29 Kinder-Trios machten mit: Bei den Jüngsten (die drei Fahrer durften gemeinsam nicht älter als 24 Jahre sein) siegten Elias Gruber, Daniel und David Steinlechner (WSV Buch). In der Klasse bis zusammen 33 Jahre holten Marco Eder, Joey und Amy Dreier vom WSV Wiesing den Pokal. In der ältesten Kinderklasse (bis 42 Jahre) ging der Sieg an die Neustifter Gang (Hannah Fedrizzi, Emily Recheis, Lea Tasser). Bei der Erwachsenen-„Rennklasse gemischt“ siegten Sabrina Brugger, Christoph Nachtstatten und Hansjörg Spittaler. In 47,23 Sekunden absolvierten sie die 29 Tore am Pfaffenbühel mit der Tagesbestzeit und konnten so die Wandertrophäe für den WSV Buch einfahren. In der Fun-Klasse siegte TVB-Obmann Ernst Erlebach mit Nicola Kupfner und Angela Wechselberger. Alle Ergebnisse: www.wsv-fuegen.at (TT)