Juan Gabriel Vásquez: Verübte und vererbte Verbrechen

Innsbruck – Seit dem Erscheinen seines Debütromans „Die Informanten“ (2004; Deutsch: 2010) hat Juan Gabriel Vásquez, geboren 1973 in Bogotá, namhafte Fürsprecher. Für Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa zählt Vásquez zu den originellsten Stimmen der lateinamerikanischen Literatur. Auch Jonathan Franzen und Khaled Hosseini geizten nicht mit ihrer Begeisterung. Spätestens mit seinem Roman „Das Geräusch der Dinge beim Fallen“ (2010; Deutsch: 2014) wurde Vásquez vom hochgelobten Geheimtipp zu einem der weltweit erfolgreichsten Erzähler seiner Generation. Seine Bücher wurden in 16 Sprachen übersetzt und mit renommierten Auszeichnungen bedacht. „Die Gestalt der Ruinen“, Vásquez’ bislang letzter auch ins Deutsche übertragener Roman, stand auf der Shortlist für den Booker-Preis.

Gemein ist Vásquez’ Romanen und Erzählungen, dass sie sich an der Geschichte Kolumbiens abarbeiten. Trotzdem wäre es falsch, in dem Autor einen bloßen Chronisten der bisweilen unbarmherzigen Historie seines Heimatlandes zu sehen. Seine Erzählungen kreisen um Themen, die sich nicht geografisch eingrenzen lassen. Es geht um verübte und vererbte Verbrechen, um Gewalt, die Erinnerung daran und das Erzählen davon.

Noch eindrücklicher ist der kleine, 2013 erschienene Roman „Die Reputation“: Ein über jeden Zweifel erhabener Karikaturist, der sich von der Hautevolee als moralische Instanz feiern zu lässt, beginnt an der Wahrheit seiner Zeichnungen zu zweifeln. Auf knapp 190 Seiten entfaltet Vásquez ein albtraumhaftes Panorama des Vergessens und Verdrängens – und wirft quälende Fragen nach seelischer Verwahrlosung, Selbstgerechtigkeit, Doppelmoral und den größeren und kleinen Heucheleien dazwischen auf. Stilistisch erinnert der makellos konstruierte Kurzroman wohl nicht von ungefähr an die Beklemmungskunst von Franz Kafka.

Von 21. bis 24. April ist Juan Gabriel Vásquez beim Festival „Literatur und Wein“ in Krems und Stift Göttweig zu Gast. Angekündigt ist unter anderem eine gemeinsame Veranstaltung mit Karl-Markus Gauß. Am Dienstag, 26. April, liest er im Weltmuseum Wien.

Am Mittwoch, 27. April, präsentiert Juan Gabriel Vásquez seinen 2014 erschienenen Roman „Das Geräusch der Dinge beim Fallen“ in der Alten Gerberei in St. Johann.

Schon Vásquez’ erster Roman „Die Informanten“ führte beifallssüchtiges Besserwissen vor – und dabei zurück in eine Zeit, in der in den Exilgemeinden Bogotás jüdische Flüchtlinge auf deutsche Auswanderer trafen, die von Hitlerdeutschland träumten.

Auch in „Die Gestalt der Ruinen“, seinem bislang umfangreichsten Roman, öffnet Juan Gabriel Vásquez die kolumbianische Geschichte ins Globale. Im Zentrum steht die Ermordung des liberalen Politikers Jorge Elécer Gaitán 1948. Gaitán wurde auf offener Straße erschossen. Gut 34 Jahre davor ereilte General Uribe Uribe das gleiche Schicksal. Auch er wurde auf dem Boulevard der Carrera Séptima in Bogotá niedergestreckt. 1914 wurde aber nicht nur dort geschossen, sondern – das dürfte hierzulande bekannter sein – auch in Sarajevo. Und mit John F. Kennedy fand im 1963 ein weiterer Hoffnungsträger den Tod. Die Folgen, hier wie dort: kriegerische Eskalationen. Kann das Zufall sein? Für Carlos Carballo – eine der Hauptfiguren des Romans – ist das Muster offensichtlich. Für den Schriftsteller, den er mit seinem populären Geheimwissen nervt, ist die Sache komplizierter. Dieser Schriftsteller heißt wie sein Autor Juan Gabriel Vásquez. Er macht sich zunächst widerwillig auf Spurensuche. Was er zu Tage fördert, bestätigt den Verschwörungsglauben Carballos nur bedingt, Verrat und Verbrechen kommen trotzdem ans Licht. In „Die Gestalt der Ruinen“ spielt Vásquez virtuos mit Elementen von dokumentarischer Literatur und Autofiktion. Vor allem aber führt er das Spaltungspotenzial einfacher Erklärungen vor: Der Krieg, der mit den Schüssen auf Gaitán begann, dauert bis heute.