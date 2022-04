„Der Tuxer Schäfer“: Waisenkind wie Vieh am Markt verkauft

Tux – Steinach am Brenner im Jahr 1922: Am Matthäus-Markt wird ein zwölfjähriges Kind von einem Schmirner Bauern wie ein Stück Vieh gehandelt. Der Bub aus Innsbruck mit dem starken Koatlackler-Dialekt ist Vollwaise (seine Mutter starb nach der Geburt der jüngsten Schwester, der Vater wenige Jahre später an Diphtherie) und aus einem Heim in Neustift abgehauen. Gekauft und später adoptiert wird der kleine Hermann Profer von der ledigen und kinderlosen Maria aus Tux, das bis 1926 zu Schmirn gehörte.