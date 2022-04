Tiroler Landesregierung beschloss Fördertransparenzgesetz

Das Tiroler Fördertransparenzgesetz war Teil des Koalitionsübereinkommens und treffe "den Nerv der Zeit", unterstrichen Jakob Wolf (ÖVP) und Gebi Mair (Grüne) in einer Aussendung am Mittwoch. Es leiste "einen wesentlichen Beitrag für mehr Vertrauen in die Verwaltung und Politik", so die beiden unisono. "Was gefördert wird, wird einsehbar sein. Und zwar ohne Hürden". Die Daten würden somit "im Sinne der Open Government Data" maschinenlesbar sein. Spätestens bis zum Ende des Folgemonats der Auszahlung sollen die Landesförderungen öffentlich auf der Internetseite des Landes zugänglich und dann für zwei Jahre lang abrufbar sein.