Revolution im Skisprung-Weltcup? Dem Kunstschnee geht es an den Kragen

Kommt die Revolution? Der Weltcupstart in Wisla (Bild/ab 5.11.) könnte erstmals auf Matten stattfinden.

Von Benjamin Kiechl

Innsbruck, Wisla – Man wird sich noch wundern, was alles möglich ist. Die Fußball-WM 2022 wird in der Wüste von Katar angepfiffen – folgt der Skisprung-Weltcupauftakt in Wisla (POL) ohne Schnee?

Vieles deutet darauf hin, denn um neben dem Fußball-Großevent (21.11. bis 18.12.) nicht in Bedeutungslosigkeit zu geraten, wird der Skisprung-Weltcup in der neuen Saison bereits am 5. November im polnischen Wisla starten. Erstmals in der Geschichte soll dann auf der Adam-Malysz-Schanze zwar auf einer Eisspur angefahren, allerdings auf Matten gelandet werden. Mit dieser revolutionären Idee ließ kürzlich FIS-Renndirektor Sandro Pertile (ITA) beim Frühjahrsmeeting des Internationalen Skiverbandes in Zürich aufhorchen. Der Vorschlag muss freilich noch am 9. Mai offiziell abgesegnet werden, im Skisprung-Zirkus findet er jedenfalls breite Zustimmung:

„Nur weil wir in den letzten 100 Jahren immer auf Schnee gesprungen sind, muss es nicht für alle Ewigkeit so bleiben“, erklärte Ex-Skisprungstar Andreas Goldberger. Der Experte sieht gleich mehrere Probleme auf einen Schlag gelöst. „Lieber man macht es so, als es gibt gar kein Springen. Es ist Unsinn, im Herbst bei plus 15 oder 20 Grad in Polen Kunstschnee zu produzieren“, erläuterte der 49-jährige Oberösterreicher. Der Aufsprunghügel bleibe aufgrund der mangelhaften Schneequalität („toter Schnee“) wellig, brüchig und damit für die Athleten besonders gefährlich. Auf Matten indes könne man sicher landen. „Es ist auch in Zeiten des Klimawandels wenig nachhaltig, wenn man im November eine Schanze in Polen mit Kunstschnee belegt. Das kostet enorm viel Energie.“

Damit der Wettkampf in Wisla überhaupt zum Weltcup zählt, müsste allerdings noch das FIS-Reglement angepasst werden. Darin sind derzeit noch eine Eisspur sowie eine Landung auf Schnee vorgeschrieben. Die Änderung hätte weitreichende Folgen, so Goldberger: „Dann müsste man sich bei Schneemangel nicht mehr den Kopf zerbrechen. Allerdings sollte ein Event auf Matten die Ausnahme bleiben.“ Den Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf oder das Bergiselspringen ohne Schneeauflage will sich „Goldi“ zumindest in den nächsten Jahrzehnten nicht vorstellen. Alljährlich wird der Bergisel mit rund 3500 m³ Kunstschnee belegt, der im Schmirntal produziert wird. Die Skisprung-Familie müsse flexibel sein. Goldberger: „Die Alpinen haben mit dem Klimawandel mehr Probleme, denn ein Skirennen kann man nicht auf Matten fahren!“