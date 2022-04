Bikerin (25) prallte in Hainzenberg frontal gegen Auto

Hainzenberg – Ins Krankenhaus Schwaz musste am Mittwoch eine 25-jährige Motorradfahrerin eingeliefert werden, die in Hainzenberg verungückt war. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Wie die Polizei berichtet, war die Deutsche gegen 14.40 Uhr auf der Gerlos Bundesstraße von Zell am Ziller in Richtung Gerlos unterwegs. In einer starken Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Wagen einer 71-Jährigen. Die 25-Jährige wurde auf die Straße geschleudert, die 71-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)