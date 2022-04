Neue Stromleitung von Osttirol nach Italien

„Die jetzige Leitung ist 70 Jahre alt. Sie entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Es ist an der Zeit, sie zu erneuern.“ Es bleibt zwar bei den 220 kV, doch die Kapazität wird erhöht, sagt der AGP-Sprecher. So wird es möglich, zwischen Österreich und Italien mehr Energie in kürzerer Zeit auszutauschen, zum Beispiel Strom aus Photovoltaik oder Wasserkraft. Das hilft dabei, fossile Energieträger überflüssig zu machen.

Bis gebaut werden kann, ist noch viel zu tun. Demnächst werden Fachleute erheben, wo die Trasse am besten verlaufen sollte. Gebiete, die in den vergangenen 70 Jahren besiedelt wurden, können dann ausgespart bleiben, man setzt die Strommasten an den Rand oder außerhalb der Siedlungen. So gebe es Raumgewinne für die Gemeinden, heißt es von Seiten der APG. Da eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist, rechnet die APG mit einem Baubeginn im Sommer 2027. Bis 2030 soll die neue Leitung fertig sein.