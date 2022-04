Tiroler Grüne lüften am 26. April „Spitzen-Geheimnis“

Es war absehbar und wurde in der Sitzung des grünen Landesparteivorstands am Dienstag auch so beschlossen: Das Prozedere bei der Wahl der grünen SpitzenkandidatInnen für die Landtagswahl 2023 wird abgekürzt. Der eigens dafür eingesetzte Wahlrat mit der langjährigen Mandatarin und ersten grünen Landesrätin in Tirol, Eva Lichtenberger, wird am Wochenende beraten und die Bewerbungen prüfen. Nicht wie ursprünglich vorgesehen erst am 6. Mai, sondern bereits am Dienstag (26. April) werden dann die Kandidaten bzw. die Spitzenduos bekannt gegeben, die sich der digitalen Vorwahl vom 3. bis 7. Juni stellen. Der Parteitag findet am 11. Juni in Kufstein statt.