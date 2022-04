20 Jahre Imster InfoEck: Anlaufstelle für Generationen

Vor 20 Jahren wurde am Kreisverkehr bei der HAK das InfoEck Imst eröffnet. Es richtete sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 30 Jahren. Seit gestern hat das InfoEck den Zusatz „für Generationen“ im Namen. Gemeint ist die Erweiterung des Angebotes für Familien und Senioren. „Wir haben in Tirol mit Innsbruck, Imst und Wörgl drei fixe Standorte“, erklärt der Geschäftsführer des InfoEcks, Christopher Bindra. Dazu kommt noch ein mobiles InfoEck, das seine erste Tour erst vor wenigen Tagen ins Ötztal machte. „Wir wollen damit die Täler besuchen und abdecken“, so Bindra.