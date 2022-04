Kabinettschef in volatilen Zeiten: Clemens-Wolfgang Niedrist im U-Ausschuss

Wien – Clemens-Wolfgang Niedrist war an einer Geschichte beteiligt, die für viel Aufsehen sorgte: Am 11. Februar 2021 kam die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Novomatic-Affäre zur Hausdurchsuchung beim damaligen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Mit dem Familien-Laptop war aber Blümels Lebensgefährtin unterwegs. Niedrist – damals Kabinettschef Blümels – traf die Frau, holte den Laptop und lieferte das Gerät ab. Als Zeuge im ÖVP-Untersuchungsausschuss bestätigte Niedrist gestern diese Geschichte. Er brachte nur eine Korrektur an: Die Lebensgefährtin hatte den Laptop in der Wickeltasche und nicht – wie bisher berichtet – im Kinderwagen.