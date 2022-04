Jugendcafé in Kitzbühel eröffnet: „Ort der Schönen, nicht der Reichen“

Kitzbühel – Reich und schön trifft sich regelmäßig in Kitzbühel – so das nicht unbegründete Klischee. „Wir wollen hier einen Gegenpool setzen“, sagte Bürgermeister Klaus Winkler gestern bei der Eröffnung des Kultur- und Jugendcafés „KC 750“ in der Kitzbüheler Innenstadt.