Großer kolumbianischer Drogenboss in Mexiko gefasst

Bogota/Mexiko-Stadt – Sicherheitskräfte haben in Mexiko einen der größten Drogenhändler der Welt festgenommen. Gemeinsam mit mexikanischen, britischen und US-amerikanischen Behörden habe Kolumbiens Polizei den kolumbianischen Drogenboss Eduard Giraldo alias "Boliqueso" ausfindig gemacht, schrieb Polizeidirektor Jorge Luis Vargas am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter.

Demnach wurde Giraldo nach Kolumbien gebracht und über den Auslieferungsantrag an die USA informiert. Er kontrollierte der kolumbianischen Polizei zufolge in der Vergangenheit den Handel mit Kokain nach Mittelamerika, Europa, in die USA und in die Vereinigten Arabischen Emirate.