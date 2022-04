Ungewöhnlicher Schritt: Scholz, Sánchez und Costa rufen zur Wahl Macrons auf

Paris – Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die Regierungschefs Spaniens und Portugals, Pedro Sánchez und António Costa, haben in einem ungewöhnlichen Schritt gemeinsam zur Wiederwahl von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. "Die französischen Bürgerinnen und Bürger stehen vor einer kritischen Wahl – für Frankreich und für jede und jeden Einzelnen von uns in Europa", heißt es in einem am Donnerstag in der Zeitung "Le Monde" veröffentlichten Gastbeitrag.