Weiter auf Gesamtrang vier: Gall hält vor Finale der Tour of the Alps alle Trümpfe

Kals – Radprofi Felix Gall hat am Donnerstag bei der Tour of the Alps Gesamtrang vier verteidigt. Der Osttiroler erreichte auf der vierten und vorletzten Etappe über 142,2 Kilometer von Niederdorf nach Kals am Großglockner Platz fünf und landete damit in allen bisherigen Teil­stücken unter den Top Ten. Galls Rückstand auf den kolumbianischen Etappen­sieger Migue­l Ángel López betrug 15 Sekunden.