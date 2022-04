22 Bäume zur Beschattung: HTL Imst verbessert das Klima

Es ist insbesondere die Klasse der 4AHIHR (Innenarchitektur und Holztechnologie) unter ihrem Klassenvorstand Martin Mende, die sich schon seit ihrem ersten HTL-Schuljahr in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz hervortut. „Wir haben auch schon an Fridays For Future teilgenommen“, so einer der Schüler. Aber auch am Schulgelände engagierte man sich ständig – etwa beim Aufsammeln achtlos weggeworfener Zigarettenstummel.