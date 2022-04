Initiative Vergissmeinnicht: Hilfsorganisationen bedanken sich für Spenden

Innsbruck – Wie wichtig und lebensrettend Spenden sind, zeigt sich gerade jetzt im Ukraine-Krieg. Tragenden Anteil am österreichischen Spendenaufkommen haben testamentarische Zuwendungen. 100 Mitglieder-Organisationen aus allen gemeinnützigen Bereichen sind Teil der Initiative Vergissmeinnicht. Sie verbindet die Überzeugung, dass man mit einem Vermächtnis für den guten Zweck nachhaltig bleibende Spuren hinterlassen kann. Dieser Gedanke ist auch bei den Österreichern eindeutig angekommen, wie gestern von Vergissmeinnicht mitgeteilt wurde: „Pro Jahr kommen mittlerweile über 80 Mio. Euro an Spenden aus Testamenten zusammen – das ist jeder zehnte Spendeneuro“, betont Günther Lutschinger, Initiator von Vergissmeinnicht. Rund 2000 Menschen bedenken pro Jahr eine gemeinnützige Einrichtung in ihrem letzten Willen. Seit 2012 haben Österreichs Testamentsspender in Summe fast 600 Mio. Euro zur Finanzierung gemeinnütziger Projekte vererbt.