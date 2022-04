Universität Innsbruck ehrte Altrektor Manfried Gantner mit Ehrenring

1945 geboren, blickt Gantner auf eine umfassende Karriere in der Wissenschaft, dem Universitätsmanagement und der Wirtschaft zurück. Nach seinem Studium an der Universität Innsbruck und an der University of Georgia (USA) sowie nach diversen Gastdozenturen und -professuren war der gebürtige Vorarlberger ab 1985 Universitätsprofessor für Finanzwissenschaft an der Universität Innsbruck. Von 1987 und bis 1999 war er als Baubeauftragter der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät maßgeblich für den Bau des heutigen SOWI-Gebäudes verantwortlich. 1999 bis 2003 war Gantner Vizerektor, von 2003 bis 2007 schließlich Rektor der Uni Innsbruck. (TT)