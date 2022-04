Gewessler verteidigt ihren Kurs zum Lobautunnel

Klimaschutzministerin Gewessler beharrt trotz Kritik von Wirtschaft und von politischer Seite auf ihrer Vorgehensweise in Sachen Lobautunnel.

Wien – Der Wiener Lobautunnel (durch das Naturschutzgebiet) wird nicht gebaut. Zumindest verkündete dies Anfang Dezember Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Wiener Nordostumfahrung, also der Lückenschluss der Außenring-Schnellstraße S1, soll also in der geplanten Form nicht kommen.