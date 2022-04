Spatenstich gesetzt: Baustart für neues Ärztezentrum in Aldrans

Aldrans – Für die Sistranser Allgemeinmedizinerin Lisa Fischer geht ein Traum in Erfüllung. Nach langer Vorbereitungszeit konnte nun der Spatenstich für ein neues Zentrum für Allgemeinmedizin gesetzt werden. In dem zweistöckigen Bau direkt am Kreisverkehr Fagslung „Sistranser Gatter“ sollen neben einer Gemeinschaftspraxis auch Behandlungsräume für Fachärzte, Psycho-, Ergo-, Logotherapie, Hebamme und Sozialarbeit entstehen. „Immer schon war es mein großer Wunsch, in einem multiprofessionellen Team mit unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialberufen zusammenzuarbeiten. Für Patientinnen und Patienten schaffen wir damit wohnortnah eine zentrale erste Anlaufstelle für eine ganzheitliche Gesundheitsversorgung“, sagt Lisa Fischer, die das Projekt selbst finanziert. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2023 geplant.