Mehr Wirtschaftsbildung in Österreichs Schulen gefordert

Innsbruck – Der „YEP Jugendbericht“ 2022 hat es in sich: Es fehle an Wirtschaftsbildung an Österreichs Schulen. Und damit vermissten viele Schülerinnen und Schüler die Vorbereitung auf finanzielle Herausforderungen. „In Anbetracht der Tatsache, dass jeder bzw. jede vierte Verschuldete mittlerweile unter 30 Jahre alt ist, ist es umso wichtiger, die realitätsnahen Aspekte der Wirtschafts- und Finanzbildung frühzeitig in der Schule gemeinsam zu erarbeiten“, sagt Matthias Reisinger, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung für Wirtschaftsbildung.