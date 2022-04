Franz Staggl folgt Gerber in Hotellerie-Kammerfunktion

Innsbruck – Mit der Wahl zum Obmann von „Innsbruck Tourismus“ Ende November 2021 hat VP-Landtagsabgeordneter, Chef des Tyrol Tourism Board und Kammerfunktionär Mario Gerber gegenüber der TT angekündigt, einen seiner Posten abzugeben. Die Suche nach einem Nachfolger im Amt als Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Tirol gestaltete sich jedoch schwierig. Mit Anfang Mai wird nun aber Hotelier und Obmann der Tourismusschule Villa Blanka Franz Staggl Gerber in der WK-Funktion ersetzen, wie der Wirtschaftsbund mitteilt. Gerber wird auch seine Funktion als stv. Hotellerie-Obmann in der WKÖ zurücklegen. (TT, mami)