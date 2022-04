Beginnende Gedächtnisprobleme: 44 Prozent würden vor Arztbesuch abwarten

Wien – 44 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher würden bei Gedächtnisproblemen zuwarten, bevor sie ärztliche Hilfe suchen. Die Angst an Demenz zu erkranken rangiert allerdings mit zwölf Prozent auf Platz drei der Gesundheitsängste - hinter Schlaganfall mit 17 und Krebs mit 41 Prozent, zeigt eine aktuelle Umfrage. Ein Verdrängen der Krankheit sei der falsche Weg, warnte Edith Span von der MAS Alzheimerhilfe gegenüber der APA. "Denn eine frühe Diagnose ist entscheidend."

Aktuell leiden etwa 145.000 Menschen in Österreich an Demenz, Experten prognostizieren eine Verdoppelung bis 2030. Die Diagnoserate liegt nur bei 20 bis 30 Prozent. "Das bedeutet, dass der Großteil der betroffenen Menschen und deren Familien nicht die für sie benötigte Unterstützung erhalten", erläuterte Span, stv. Geschäftsführerin der MAS Alzheimerhilfe. "Demenz ist nach wie vor ein Tabuthema. Die Betroffenen versuchen Symptome oder die ersten Anzeichen davon, so lange wie möglich zu kaschieren", monierte die Expertin.