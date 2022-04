Leiche in Zelt im Bereich der Martinswand gefunden: Toter war offenbar Kletterer

Zirl – Zwei Wanderer haben am Donnerstagabend östlich der Martinswand zwischen Zirl und Innsbruck ein Zelt mit einer stark verwesten bzw. skelettierten männlichen Leiche gefunden. Um wen es sich bei dem Totel handelt, war Freitagnachmittag weiter unklar. Am Vormittag fand die Obduktion statt.

Am Fundort wurden am Freitagvormittag die Spuren gesichert, anschließend wurde die Leiche mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Zwei Wanderer machten am Vorabend in unwegsamen Gelände die Entdeckung. (TT.com, APA)