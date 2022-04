Rätsel um Leiche in Zelt: Ermittler durchforsten Vermisstendateien

Zirl – Wer war der Tote? Wie kam er ums Leben? Wann war das? Das sind nur einige der Fragen, die nach dem Fund einer teils skelettierten Leiche im Bereich des Klettergebietes Martinswand zwischen Zirl und Innsbruck die Polizei beschäftigen. „Gesicherte Antworten haben wir noch nicht“, beschreibt Polizeisprecher Stefan Eder den Ermittlungsstand. Daran konnte auch die Obduktion der männlichen Leiche am Freitagnachmittag an der Innsbrucker Gerichtsmedizin nichts ändern. Die ergab vor allem, „dass keine Indizien vorliegen, die in Richtung Fremdverschulden weisen würden“, so Eder weiter.