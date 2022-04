In Tirol nimmt der WM-Kader des Nationalteams Formen an

Innsbruck – Dass die Cracks von Red Bull Salzburg die Finalserie mit einem „4:0-Sweep“ für sich entscheiden konnten, spielte auch dem österreichischen Eishockey-Nationalteam in die Hände, denn der Eil-Triumph der Bullen sorgte dafür, dass Teamchef Roger Bader dieser Tage in der Innsbrucker Tiwag Arena nahezu mit allen für die WM angedachten Spielern den Ernstfall proben kann.

„Mit sechs Blöcken und insgesamt 30 Feldspielern werden wir in dieser Woche intensiv arbeiten“, will Teamchef Roger Bader den Schweiß fließen sehen. Getestet wird natürlich auch: Zweimal geht es gegen Italien – am Samstag (17.30 Uhr) in Bruneck und am Sonntag in Innsbruck (14.30 Uhr/Tickets gibt’s im Internet unter www.oeticket.com). „Italien ist natürlich wieder ein anderes Kaliber als Polen“, weiß Bader nach den jüngsten Siegen gegen die Osteuropäer. Vor der WM geht es außerdem gegen Schweden (28. April/Wien), Finnland (30. April), Tschechien (1. Mai) und Deutschland (8. Mai).