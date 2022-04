Alpine Trailrun Festival: Diese Qual der Wahl ist auch eine Wahl der Qual

Innsbruck – Als „leicht“ wird die Route über sieben Kilometer angepriesen. Hartgesottene entscheiden sich für die „sehr schwere“ Variante über knapp 110 Kilometer. Die acht unterschiedlichen Streckenverläufe bieten beim 7. Adidas Terrex Alpine Trailrun Festival (5. bis 7. Mai) in und rund um Innsbruck eine sportliche Vielfalt. Böse Zungen behaupten: Diese Qual der Wahl ist zugleich eine Wahl der Qual. Und weil die Verantwortlichen des größten Trailrunning-Events Österreichs ständig nach neuen Herausforderungen Ausschau halten, findet heuer erstmals das „Discovery Race“ statt.

Noch besser beurteilen lässt sich das schweißtreibende Lauf-Erlebnis freilich aus Sicht der zweifachen Marathon-Siegerin Dioni Gorla. Die Deutsch-Griechin hat in Innsbruck längst ihren Hauptwohnsitz angemeldet – „wegen der Berge und der alpinen Kulisse“. Innsbruck sei ihre „Traumstadt und der Hotspot für Bergsport“. Ein schöneres Kompliment kann man dem Alpine Trailrun Festival nicht machen. In puncto Wertschöpfung rechnet Mario Gerber, seines Zeichens Obmann von Innsbruck Tourismus, mit rund 10.000 Nächtigungen. Nicht alle Teilnehmer werden die Endstation in der Olympiaworld erreichen. Für die meisten ist ohnedies der Weg (über Stock und Stein)das größte Ziel.