Papst sagt wegen medizinischer Untersuchungen Termine ab

Rom – Papst Franziskus hat wegen medizinischer Untersuchungen am Freitag seine Termine abgesagt. Die Kontrollen seien an diesem Tag nötig gewesen, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, mit. Aus diesem Grund sei der Kalender des Oberhaupts der katholischen Kirche am Freitag leer geblieben. Weshalb die Arzttermine nötig waren, erklärte der Heilige Stuhl nicht weiter.