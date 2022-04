100 Jahre Jubiläums-Maifest in Innsbruck „Anpruggen“

Musikalisch und kulinarisch werden an allen drei Festtagen wahre Leckerbissen serviert. Die Feierlichkeiten starten am Freitag mit einem Familien- und Jugendschwerpunkt. Neben typischen Unterhaltungsformaten wie Kindermalen oder Stelzenlauf, können interessierte Nachwuchsmusiker:innen an diesem Tag auch unterschiedliche Instrumente ausprobieren. Besonderes Highlight ist mit Sicherheit das Filmmusikkonzert "Cinema on Stage" der Musikkapelle Innsbruck Mariahilf/St. Nikolaus am Freitagabend ab 20 Uhr.