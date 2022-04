In Kroatien eskaliert der Streit zwischen Präsidenten und Premier

Zagreb – In Kroatien eskalierten die Spannungen zwischen dem Staatspräsidenten Zoran Milanovic und dem konservativen Regierungschef Andrej Plenkovic. Nachdem seit Tagen untergriffige Worte zwischen den beiden Spitzenpolitikern hin und her flogen, kündigte der Premier einen Boykott des Präsidenten an. Die Regierung will demnach jegliche Beziehungen und Kommunikation zum Staatsoberhaupt abbrechen, berichteten kroatische Medien.