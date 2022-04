Lecher Bürgermeister: Oligarchen waren hier gerngesehene Gäste

Bürgermeister Gerhard Lucien stand am Mediengipfel in Lech den Stipendiatinnen der Medienakademie Rede und Antwort.

Gerhard Lucian: Zu uns kommen bereits jahrzehntelang Mitglieder von Königshäusern, Wirtschaftsbosse, der Geld-Adel, aber das trifft auch auf andere Skiorte zu. Ein Erfolg von Lech ist, dass bei uns alle Schichten Urlaub machen. Wir haben neben den Hotels auch sehr viele 2- und 3-Stern-Pensionen, die ihre Zimmer relativ günstig anbieten. Was auch ich als Hotelier sagen kann: Die Prominenz braucht, dass sie vom Volk bewundert wird und umgekehrt. Wenn du alle möglichen Schichten hast, dann fühlen sich alle wohl. Brutal ist, dass bekannte Persönlichkeiten immer wieder belästigt werden und nicht einmal in Ruhe Urlaub machen können. Lady Diana war mit einem Double in Lech. Sie hat immer, bevor sie das Hotel verlassen hat, ihr Double vor die Türe geschickt, und das haben die 20 Paparazzi dann zu Gesicht bekommen.

Lucian: Die Betriebe in Lech haben schon vor Jahrzehnten begonnen, sich auf Qualität statt Masse zu konzentrieren. Jeder einzelne Gast, der zu uns kommt, weiß, dass es keine langen Wartezeiten, keine überfüllten Pisten gibt und in den Hotels und Pensionen Qualität gelebt wird. Das macht das ganze Flair aus, und es hat sich auch heuer im Winter gezeigt, dass Qualität mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen für eine kontinuierliche Auslastung sorgt. Insgesamt haben wir in der vergangenen Saison aber nur Minus geschrieben und das wussten wir schon im Vorfeld. Wir haben die Lifte nur für die Einheimischen in Betrieb genommen, um ihnen etwas zu bieten. Denn wenn man ein bisschen Sport betreibt und Ski fährt in der frischen Luft, bekommt man den Kopf frei und das ist gut für die Psyche.