Obsteig – Diebe stahlen in der Nacht auf Freitag einen Rüttelstampfer von einer Baustelle an der Mieminger Bundesstraße in Obsteig. Den Wert der entwendeten Baumaschine konnte die Polizei vorerst nicht beziffern. Die Polizeiinspektion Nassereith bittet die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise (Tel. 059133/7103).