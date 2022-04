Wörgl – Unbekannte stahlen am vergangenen Dienstag mehrere hochwertige Kopfhörer aus einem Elektrogeschäft in Wörgl. Die Täter versteckten die Ware in einem mitgeführten Trolley, lenkten einen Mitarbeiter ab und verließen das Geschäft. Laut Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. (TT.com)