Umsatzplus für den Maschinenring im Bezirk Kufstein

Kirchbichl – 80 Prozent der Bauern im Bezirk Kufstein sind Mitglieder des Maschinenrings – das sei tirolweit die größte Dichte, wie Geschäftsführer Josef Unterweger bei der Jahreshauptversammlung in Kirchbichl erklärte. „Und unsere Mitglieder sind aktiv – von den 1300 sind es wiederum rund 80 Prozent, die Dienstleistungen erbringen oder beauftragen“, führte Unterweger weiters aus. Dieses Engagement stelle auch die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg des Maschinenrings im Bezirk Kufstein dar: „Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten wir in allen Bereichen, den Agrardienstleistungen, Service und Personalbereitstellung, einen Umsatz von rund 7,6 Millionen Euro erzielen – ein Plus von 16 Prozent im Vorjahresvergleich“, erklärte der Geschäftsführer.