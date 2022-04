Kammerkonzert in Innsbruck: Seelenstürme filigranster Schönheit

Innsbruck – Das in Paris beheimatete und international gefeierte Streichquartett Quatuor Modigliani gibt es seit knapp zwanzig Jahren. In Anbetracht der Tatsache, dass Quartette die höchste „Scheidungsrate“, sprich kürzeste Lebensdauer, aller Ensembleformate aufweisen, darf man von einer emphatischen Höchstleistung sprechen. Diese Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, zeigten Amaury Coeytaux und Loïc Rio (Violine), Laurent Marfaing (Viola) und François Kieffer (Violoncello) hörbar in der Befassung mit den Streichquartetten C-Dur D 46 und D-Dur D 94 von Franz Schubert sowie in Robert Schumanns Klavierquintett Es-Dur op. 44 mit der südkoreanischen Pianistin Yeol Eum Son im Rahmen des 7. Kammerkonzertes am Donnerstagabend im Haus der Musik.