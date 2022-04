Ruf nach mehr Cybersicherheit in Kanzleramt und Ministerien

Wien – Der Rechnungshof (RH) ortet Verbesserungsbedarf bei der Cybersicherheit im Bundeskanzleramt und dem Innen-, Verteidigungs- und Außenministerium. Die Cybersicherheit sei in allen Bereichen der elektronischen Datenverarbeitung maßgeblich. Es fehle aber an Krisen-, Kontinuitäts- und Einsatzplänen. Und ein Lagezentrum zur Bearbeitung von Notfällen müsse geschaffen werden, merkt der RH an. Prüfungszeitraum waren die Jahre 2018 bis 2021.