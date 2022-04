Manager sehen Standort Österreich kritisch

Wien – Heimische Führungskräfte sehen Österreich zwar grundsätzlich als attraktiven Standort an. Relativ schwach schneidet Österreich aber bei ethischen Standards in der Politik ab, auch bei der Vermittlung von Kreativität in der Bildung, bei der örtlichen Mobilität von Arbeitskräften und der Verständlichkeit des Steuersystems. Das erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) zum jüngsten „Executive Opinion Survey“ im Rahmen des Weltwirtschaftsforums (WEF). Das Wifo fungiert als Partner für die Befragung in Österreich, zuletzt nahmen dabei 130 Führungskräfte teil. Insgesamt sei das Vertrauen in öffentliche Institutionen sowie die Zufriedenheit mit der Infrastruktur aber hoch.