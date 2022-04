Ungebrochene Bereitschaft zu spenden und zu helfen

Innsbruck – Ursprünglich gab es ein klares Nein zur Frage, ob das „Netzwerk Tirol hilft – Tiroler Sternenhimmel“ auch bei der Hilfe für Menschen aus der Ukraine tätig wird. Denn eigentlich erhalten nur in Notlage geratene Tirolerinnen und Tiroler finanzielle Unterstützung von der Initiative. Nach Gesprächen unter anderem mit Landeshauptmann Günther Platter sei man aber rasch zum Schluss gekommen, dass man vertriebenen Menschen, die in Tirol Schutz finden, sehr wohl unter die Arme greifen werde.

„Wenn sie in Tirol ankommen, brauchen die Flüchtlinge zunächst einmal dringend Lebensmittel“, erklärt Herbert Peer, Chef vom „Netzwerk Tirol hilft“ im Gespräch mit TT-Chefredakteur Alois Vahrner im „Tirol Live“-Studio. Oft fehle es in den zur Verfügung gestellten Wohngelegenheiten auch an Einrichtung wie Betten, Kästen oder Matratzen. Diese, aber auch etwa Kleidung können über das Netzwerk rasch bereitgestellt werden – dank der Spendenbereitschaft der Tirolerinnen und Tiroler. Und diese ist laut Peer ungebrochen: Seit Start des Sternenhimmel-Spendenaufrufs vor einem Monat sind bis zum Ostermontag über 400.000 Euro gespendet worden, berichtet Herbert Peer. Derzeit finden in Tirol rund 3000 Menschen aus der Ukraine Schutz vor dem Krieg in der Ukraine.