Mercedes EQS: Edel-Soft-Offroader mit Verkabelung

Der EQS ist 5,13 Meter lang und bietet Platz für bis zu sieben Insassen. © Mercedes

Von Markus Höscheler

Entgeltliche Einschaltung

Stuttgart – Ein SUV im Oberklasse- oder Luxussegment mit rein elektrischem Antrieb mit einer einigermaßen passablen Reichweite – diesen Traum vieler Wohlhabender hat zunächst einmal Tesla mit dem Model X verwirklicht. Dem eifern nun natürlich die etablierten Hersteller nach und wollen vieles, wenn nicht gar alles besser machen. Ob es gelingt, ist noch nicht entschieden, der Weg dahin bereitet jedenfalls viel Spannung für Beteiligte wie Beobachter. Mercedes will auf alle Fälle in diesem hohe Rentabilität versprechenden Segment mitmischen, wie das in dieser Woche vorgestellte EQS SUV verdeutlicht.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich bereits um das dritte Modell der eigens von Mercedes kreierten Elektroauto-Plattform für die oberen Klassen, von der bereits die Luxuslimousine EQS (im Handel) und die Oberklasselimousine EQE (kurz vor dem Marktstart, siehe Bericht unten) stammen. Das EQS SUV zeigt, wie variabel die technische Basis für die Karosserievarianten angelegt ist. Das Auto ist 5,13 Meter lang, 1,96 Meter breit und 1,72 Meter hoch. Dach- und Hecklinie verzichten auf Kanten, sondern ordnen sich dem Anspruch der Designer und Ingenieure unter, möglichst viel zu einer Energie sparenden Aerodynamik beizutragen und somit höhere Reichweiten in Aussicht zu stellen. Gleichwohl mangelt es nicht an Raum für die Passagiere und das Ladegut, schon allein wegen des langen Radstandes von 3,21 Metern. Grundsätzlich haben fünf Personen Platz im EQS SUV, auf Wunsch gibt es zwei Sitzplätze in Reihe 3. Das Kofferraumvolumen beträgt beim Fünfsitzer zwischen 645 und 2100 Liter, beim Siebensitzer sind es zwischen 565 und 2020 Liter.

Für das EQS SUV sieht Mercedes vorläufig zwei Antriebskonfigurationen vor: eine Version mit 265 Kilowatt und eine zweite Version mit 400 Kilowatt Leistung. Die stärkere Variante ist ab Werk mit einem Allradsystem verknüpft (hat also einen zweiten E-Motor an Bord), die schwächere Variante kann optional mit 4WD aufgewertet werden. Unterschiedlich sind demzufolge die Drehmomentmaxima ausgelegt: Die Basis (Heckantrieb) offeriert 568 Newtonmeter, der Basis-Allradler stemmt 800 Newtonmeter, der EQS (SUV) 580 4Matic mit besagten 400 Kilowatt Leistung entwickelt sogar 858 Nm.

Je nach Ausstattung variiert die WLTP-Reichweite, die Mercedes in großzügig bemessenen Spannen angibt: Sie reichen von 507 bis 660 Kilometer, allerdings handelt es sich dabei noch um „vorläufige Werte“. Ganz sicher hingegen sind hochwertige Bestandteile, etwa eine serienmäßig eingebaute Luftfederung, verschiedene Fahrprogramme und eine installierte Hinterachslenkung (die via Over-the-air-Update noch optimiert werden kann). Erneut kommt der beeindruckende MBUX Hyperscreen zur Anwendung, der mit drei riesigen Displays das Armaturenbrett praktisch in der vollen Breite auszufüllen vermag – natürlich gegen Aufpreis.

Mercedes bewirbt den EQE 350+ mit bis zu 639 Kilometern elektrischer Reichweite. Die Preise beginnen bei 72.240 Euro. © MediaPortal Daimler AG