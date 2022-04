Kolumbianische Justiz: Tausende linksgerichtete Aktivisten getötet

Bogota – Die Justiz in Kolumbien geht davon aus, dass zwischen 1984 und 2007 mehrere tausend linksgerichtete Aktivisten und Politiker von den Sicherheitskräften des Landes und verbündeten paramilitärischen Gruppen getötet wurden. Ein am Freitag veröffentlichter Bericht des Sondertribunals JEP zur Aufarbeitung der Gewalt in dem jahrzehntelangen Konflikt spricht von 4616 ermordeten und weiteren 1117 verschwundenen Mitgliedern der kommunistischen Partei Unión Patriótica (UP).