Alkolenker verlor Kontrolle über Pkw und krachte in Polizeiauto in Wels-Land

Edt bei Lambach – Ein 57-jähriger Alkolenker hat in der Nacht auf Samstag auf der Wiener Straße (B1) in Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) die Kontrolle über sein Auto verloren und krachte in den Gegenverkehr. Dabei rammte er nicht nur den Wagen einer 21-Jährigen, sondern kollidierte auch mit einem hinter ihr fahrenden Polizeiauto. Insgesamt fünf Menschen wurden verletzt und kamen ins Klinikum Wels. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest ergab 1,14 Promille, berichtete die Polizei.