Ecuador fordert Auslieferung von Ex-Präsident Correa aus Belgien

Quito/Brüssel – Ecuador hat die Auslieferung des früheren Staatschefs Rafael Correa aus Belgien beantragt. Der Ex-Präsident solle in seinem Heimatland seine Haftstrafe verbüßen, hieß es in einer Mitteilung des Nationalen Gerichtshofs in Ecuador. Nach Angaben seines Anwalts wurde ihm in Belgien allerdings Asyl gewährt. Er sei als politisch Verfolgter anerkannt worden, teilte Christophe Marchand am Samstag auf Anfrage mit.