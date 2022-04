Abend der großen Emotionen bei Gala des Österreichischen Kletterverbandes

Innsbruck – Als der Gala-Abend des Österreichischen Kletterverbandes (KVÖ) am Donnerstagabend in der Villa Blanka auf seinen Höhepunkt zusteuerte, zog es Peter Mennel eine Ganslhaut auf. Und der Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) würdigte mit dem Olympia-Bronzenen Jakob Schubert und der in Tokio siebtplatzierten Jessica Pilz zwei Ausnahmekönner und sprach von „Momenten für die Ewigkeit“. Schließlich war es nicht allein das Edelmetall, welches Schubert als Großen auswies, sondern der Weg dorthin, der wie auch bei Pilz (Fingerverletzung im Vorfeld) von reichlich Hindernissen geprägt war.