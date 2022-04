Lamborghini landete im Kühtai im Graben: Enormer Schaden

Kühtai – Der Anblick dürfte Autoliebhaber schmerzen: Am Samstag geriet der Fahrer eines Lamborghinis im Kühtai von der Fahrbahn ab und landete mit seinem teuren Wagen im Graben. Das Wrack musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde ersten Meldungen zufolge niemand, am Fahrzeug dürfte aber schwerer Sachschaden entstanden sein. Ein Lamborghini kostet in der Regel mehrere hunderttausend Euro. (TT.com)