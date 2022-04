Die Highlights im Video: Schwaz setzt Siegesserie auch in Hohenems fort

Der Tabellenführer aus der Silberstadt fuhr im dritten Spiel der Regionalliga West den dritten Sieg ein. Die Schwazer bezwangen den VfB Hohenems dank eines späten Treffers noch 2:1. Dominik Fessler brachte die Vorarlberger kurz nach der Pause in Führung. Hannes Kinzner sorgte per Elfmeter für den Schwazer Ausgleich (63.). Matchwinner für die Tiroler war dann Philipp Riegler, der in der 88. Minute den Sieg fixierte.